Старшеклассники России начнут изучать информатику по единому учебнику

На следующем этапе эксперты разработают учебники для 7−9 классов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Единые учебники по информатике подготовят для учащихся старших классов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с учетом новых направлений в сфере информационных технологий издания разработают по предмету как базового, так и углубленного уровней.

— Мы продолжаем работу по подготовке единых линеек государственных учебников, в том числе по информатике, выстраиваем в них межпредметные связи и синхронизируем темы с другими учебными дисциплинами, — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов и отметил, что информатика является одним из ключевых и востребованных учебных предметов, что доказывает как рост числа выпускников, сдающих ее на ЕГЭ, так и подтверждение школьниками знаний на состязаниях в России и на международном уровне.

Внедрение новых учебников для 10−11 классов в федеральный перечень запланировано на 2027 год, после чего школьники смогут начать по ним обучение. На следующем этапе эксперты начнут разработку учебников по информатике для 7−9 классов.

Помимо этого, проводится обучение для педагогов. Они повышают квалификацию, принимают участие в отраслевых съездах.