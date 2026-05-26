В Волгоградской области для 35 тысяч выпускников звенит Последний звонок

Больше 35 тысяч выпускников из Волгоградской области услышали сегодня свой Последний звонок.

На праздничных линейках во всех школах региона с самого утра виднеются белоснежные банты четвероклашек и красные ленты учеников, завершающих свой школьный путь.

— Сегодня — особый день для 25,8 тысяч девятиклассников и 9,6 тысяч — выпускников одиннадцатых классов, — сообщили в пресс-службе администрации региона. — Всего торжественные мероприятия проходят в 703 школах Волгоградской области.

На передышку у учеников, весь год готовившихся к экзаменам, будет всего несколько дней. Девятиклассники напишут ОГЭ со 2 июня по 6 июля. Основный этап ЕГЭ стартует уже в понедельник, 1 июня. О секретах подготовки и сохранения холодного рассудка корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Отметим, что в праздничный день в регионе действует «сухой закон». Продажа алкоголя сегодня запрещена во всех розничных магазинах.

Фото Павла Мирошкина.