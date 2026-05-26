Санкции оказались важнее диалога: почему в Европе отвергают назначение переговорщика с Россией

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами в будущем. Глава государства назвал оптимальным переговорщиком экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Президент напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.