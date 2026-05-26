Тело пропавшего 23 мая мужчины достали из озера на Щелоковском хуторе

В минувший понедельник водолазы обнаружили труп в третьем озере Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. О страшной находке рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, тело извлекли из воды 25 мая. Оказалось, что погибший — мужчина 1994 года рождения. 23 мая поступила заявка о его пропаже.
В ситуации разбираются компетентные органы. Им предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.
Ранее мы рассказывали о том, что 23 мая в Нижегородской области утонула девочка.
