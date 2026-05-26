Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко дал напутствия выпускникам школ 2026 года

И пожелал им удачи на экзаменах.

Во вторник, 26 мая, в школах Ленобласти прозвучат последние звонки для девяти- и одиннадцатиклассников. Губернатор региона Александр Дрозденко обратился к выпускникам с напутственной речью, сообщает администрация области.

«Сегодня в вашей жизни звучит особенный звонок — последний в стенах родной школы. Школьные коридоры, парты, доска, голос любимого учителя — все это навсегда останется в вашей памяти», — сказал глава региона.

Дрозденко подчеркнул, что Ленобласть продолжит поддерживать своих выпускников. И пожелал выпускникам, чтобы малая родина стала тем местом, где они черпают силы, куда возвращаются с победами и достижениями и где хотят создавать своё будущее. А также добавил, что власти работают над тем, чтобы Мы работаем над тем, чтобы мечты юношей и девушек получали реальную опору и в вузах, и на высокотехнологичных предприятиях, и в искусстве, и в науке, пишет «Онлайн47».

Также губернатор пожелал выпускникам счастья, удачи на экзаменах и чтобы каждый шаг вёл к большой мечте. И посоветовал им дорожить верными друзьями и доверять себе. А также не забывать, что куда бы их не забросила в дальнейшем жизнь, в Ленинградской области их дом, истоки и здесь их всегда ждут.

«В добрый путь, дорогие выпускники!», — заключил губернатор.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше