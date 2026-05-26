Дрозденко дал напутствия выпускникам школ 2026 года

Во вторник, 26 мая, в школах Ленобласти прозвучат последние звонки для девяти- и одиннадцатиклассников. Губернатор региона Александр Дрозденко обратился к выпускникам с напутственной речью, сообщает администрация области.
«Сегодня в вашей жизни звучит особенный звонок — последний в стенах родной школы. Школьные коридоры, парты, доска, голос любимого учителя — все это навсегда останется в вашей памяти», — сказал глава региона.
Дрозденко подчеркнул, что Ленобласть продолжит поддерживать своих выпускников. И пожелал выпускникам, чтобы малая родина стала тем местом, где они черпают силы, куда возвращаются с победами и достижениями и где хотят создавать своё будущее. А также добавил, что власти работают над тем, чтобы Мы работаем над тем, чтобы мечты юношей и девушек получали реальную опору и в вузах, и на высокотехнологичных предприятиях, и в искусстве, и в науке, пишет «Онлайн47».
Также губернатор пожелал выпускникам счастья, удачи на экзаменах и чтобы каждый шаг вёл к большой мечте. И посоветовал им дорожить верными друзьями и доверять себе. А также не забывать, что куда бы их не забросила в дальнейшем жизнь, в Ленинградской области их дом, истоки и здесь их всегда ждут.
«В добрый путь, дорогие выпускники!», — заключил губернатор.