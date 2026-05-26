На «Хехцире» под Хабаровском появится новая экотропа длиной 3,8 км

Маршрут «Легенды Хехцира» объединит пешие и велопрогулки и станет частью нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

На горнолыжном комплексе «Хехцир» в Хабаровске завершили разметку будущей экологической тропы «Легенды Хехцира», — сообщает мэрия города.

Маршрут протяжённостью 3,8 км создаётся в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

Проект экотропы предполагает комбинированный формат: по маршруту можно будет передвигаться как пешком, так и на велосипеде. Сейчас специалисты совместно с сотрудниками Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства прошли трассу, определив места размещения тематических площадок и информационных стендов.

В мэрии отмечают, что будущая тропа будет не просто прогулочным маршрутом, а пространством для знакомства с природой Дальнего Востока.

«Это будет не просто маршрут для прогулок, а настоящее путешествие в сердце дальневосточной природы. Уверен, новая экотропа станет любимым местом отдыха хабаровчан и точкой притяжения для туристов», — говорится в сообщении.