Три подростка из Заволжья привлечены к ответственности за экстремистский контент

В Заволжье троих подростков привлекли к административной ответственности после проверки соцсетей. Сотрудники полиции во время мониторинга интернета обнаружили на страницах пользователей публикации с изображениями нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.