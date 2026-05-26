19 фальшивых банкнот обнаружили в Нижегородской области с начала года

С начала 2026 года в нижегородском банковском секторе обнаружили 19 поддельных купюр. Об этом сообщили пресс-службе Волго-Вятского управления Банка России.
Номинал большинства фальшивых банкнот — одна тысяча рублей. Кроме того, специалисты зафиксировали шесть случаев подделки 5000 рублей, один — 2000 рублей. Также удалось выявить 5 фальшивых юаней.
Ранее мы писали, что аферистка подменила деньги пенсионерки из Балахны на купюры «банка приколов». Мошенница пришла к 84-летней женщине под видом сотрудницы пенсионного фонда.