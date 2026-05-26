181 камера круглосуточно следит за лесами Красноярского края

Сеть видеомониторинга «Лесохранитель» в Красноярском крае расширили до 181 камеры. По поручению губернатора Михаила Котюкова усилили контроль за пожарной обстановкой и выявлением возгораний на ранней стадии.
Как сообщили в Лесопожарном центре, за счёт краевого бюджета приобрели ещё 11 устройств с комплектами оборудования и программным обеспечением.
Каждая камера делает оборот 360 градусов до восьми раз в час и автоматически фиксирует дым и огонь на цифровой платформе. Диспетчеры оперативно обрабатывают информацию и направляют её в ближайшее лесопожарное подразделение.
«С начала года система зафиксировала 233 дым-точки, подтвердилась информация о 23 лесных пожарах и 28 возгораниях на других землях. Благодаря оперативному обнаружению удаётся быстрее справиться с огнём», — рассказал директор Лесопожарного центра Виталий Простакишин.
За лесами также следят с помощью беспилотников.
