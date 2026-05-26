78-летний нижегородец активно изучает и использует ИИ

Бывший инженер, волонтёр, поклонник скандинавской ходьбы и человек, который в 78 лет осваивает искусственный интеллект — всё это о нижегородце Леониде Лузгине. В этом году он принял участие в конкурсе «Цифровой марафон — 2026» от Сбера, объединившем 124 тысячи человек со всей страны, и стал самым опытным участником проекта. В чем секрет его энергии и как он будет использовать полученные навыки в быту — рассказываем в материале сайта pravda-nn.ru.
После выхода на пенсию жизнь только начинается. В этом уверен житель Нижнего Новгорода Леонид Лузгин. В свои 78 лет он занимается спортом на свежем воздухе, изучает языки, занимается волонтерством и изучает безграничные возможности искусственного интеллекта.
Сам Леонид Саламонович к своему возрасту относится спокойно. Говорит, что секрет активности прост — не переставать интересоваться жизнью.
«Сейчас искусственный интеллект — один из главных трендов развития науки. Возможности открываются колоссальные, поэтому хочется разобраться, как всё это устроено», — рассказывает он.
Интерес к технологиям у нижегородца появился ещё в молодости. В подростковом возрасте ему очень нравились физика и математика, а школу он окончил с золотой медалью. Поступил на радиофизический факультет ННГУ и после стал работать в оборонной отрасли.
Даже после выхода на пенсию желание учиться никуда не исчезло. Сейчас Леонид Соломонович изучает английский и китайский языки, посещает медицинские лекции, мастер-классы, интересуется темой долголетия и три раза в неделю вместе со своей супругой занимается скандинавской ходьбой.
При этом его жена признаётся: рядом с ним невозможно сидеть на месте.
«Он всегда чем-то увлечен и меня постоянно подталкивает к новому. Благодаря ему я начала заниматься английским языком, а теперь вот вместе осваиваем искусственный интеллект», — рассказывает Татьяна.
Особое место в жизни нижегородца занимает волонтёрство. Уже больше десяти лет он помогает благотворительной организации «Забота», вместе с супругой участвует в мероприятиях «Волонтёров Победы».
«Очень важно общение. Люди всегда рады, когда к ним приезжают и поддерживают», — говорит Леонид. На «Цифровом марафоне» Леонид изучал основы кибербезопасности, работы современных нейросетей, алгоритмики, организации программных решений и алгоритмических структур. Его особенно заинтересовал блок, посвященный искусственному интеллекту.
Как рассказали супруги, они уже начали использовать нейросети в повседневной жизни — например, во время образовательной программы по активному долголетию, где нужно было выполнять домашние задания и писать тексты для постов в социальных сетях.
«Нам объясняли, как правильно задавать запросы искусственному интеллекту, чтобы получать хорошие ответы, как писать промты. Это действительно помогает быстрее справляться с задачами», — подчеркивает Татьяна.
Леонид же добавляет, что ИИ нужен не только для развлечения, но и бытовых задач. По его мнению, цифровая грамотность сегодня необходима каждому, особенно пожилым людям.
Несмотря на высокий результат в конкурсе, до финального этапа нижегородец решил не доходить — посчитал задания слишком сложными. Но уже сейчас планирует попробовать поучаствовать в конкурсе в следующем году.
«Цифровой марафон» доступен каждому желающему. Для участия необходимо, в первую очередь, любопытство, — отмечает нижегородец. — Там очень хорошая образовательная программа. Сперва я просмотрел несколько видеороликов, где довольно подробно все рассказано, потом уже прошел тестирование. В основном, все задания у меня получались с первого раза. Иногда супруга помогала. При этом, если что-то непонятно, то можно было пройти еще раз".
«Конкурс “Цифровой марафон” — уникальная возможность проявить себя, получить новые знания и навыки в сфере цифровых технологий. Мы видим, как с каждым годом растёт интерес к ИИ и технологиям, и не только среди молодёжи. Конкурс дает равные возможности для всех. Пример Леонида Саламоновича наглядно подтверждает, что когда ты открыт новому, увлечен, то у тебя просто нет преград. Изучать ИИ, технологии, сложные ИТ-дисциплины — мир открыт и возраст тут не важен. Такие проекты формируют будущее наших регионов, объединяя талантливых людей и помогая им реализовать свой потенциал», — отметил председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Супруги, кроме того, также активно участвуют в «Зеленом марафоне» от Сбера. Это забег, который ежегодно объединяет тысячи участников более чем в 60 городах России, в том числе в Нижнем Новгороде. При этом он предусматривает дистанции как для профессиональных бегунов, так и пенсионеров, и любителей.
В 2026 году «Зеленый марафон» пройдет уже в 13-ый раз, и нижегородская пара уже выразила уверенность вновь заявить на нем о себе. Леониду и Татьяну провели экскурсию по нижегородской «Школе 21», которая является партнёром «Цифрового марафона», и показали возможности для дальнейшего обучения и роста.
«Я даже не знал раньше, что существует такая школа. Уверен, что она даст беспрецедентные возможности и навыки работы в команде, — подчеркнул Леонид. — Обязательно порекомендую внукам, а может, и сам сюда приду».