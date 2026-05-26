Этим летом в Красноярске увеличат количество спасателей у водоемов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пляжный сезон стартует уже на следующей неделе — с 1 июня и продлится до 31 августа. В этот период у городских водоемов ежедневно с 09:00 до 21:00 будут работать спасательные посты.
В этом году их количество увеличат с 3 до 7. Новые посты появятся в Песчанке, на Абаканской протоке и в районе озера-парка «Октябрьский». Дополнительное усиление связано с краевой субсидией и городским софинансированием. На каждом посту будет работать по три спасателя вместо двух.
Спасательные службы оснастят всем необходимым оборудованием — SUP-досками, жилетами, кругами, аптечками и средствами связи.
Также к сезону готовят три пляжные зоны на острове Татышев: у Октябрьского моста, в заливе Стрелка и на озере Зеркальном, сообщает мэрия. Купание будет разрешено только после подтверждения безопасности воды Роспотребнадзором.
При этом ранее НИА Красноярск со ссылкой на Горсовет сообщало о четырех пляжах, еще один должен был быть на озере Тихое.
Кроме того, в городе определено 13 мест, где купание запрещено. На берегах уже устанавливают информационные знаки и предупреждающие таблички.
16+