В Твери состоялся областной слет юных экологов

По итогам соревнований в общем зачете победила команда и села Хабоцкого. В завершение слета было объявлено о начале реализации регионального экологического проекта по интродукции молодила побегоносного — редкого растения, занесенного в Красную книгу Тверской области. Ребята вместе с наставниками разработают проект, а затем представят его на Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске.