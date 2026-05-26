В Твери состоялся областной слет юных экологов

Областной слет юных экологов прошел 21 мая в Твери в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Участниками стали 12 команд из Бологовского, Калининского, Краснохолмского, Лихославльского, Спировского, Торжокского округов, ЗАТО Озерный и Твери. Ребята прошли теоретическое тестирование по экологии. Были определены команды с лучшими знаниями о природе родного края. В состав каждой команды входили ботаники, зоологи, гидробиологи и почвоведы.
Юные экологи показали свои знания о флоре и фауне, умение составлять геоботанические описания, определять высоту, возраст и диаметр деревьев, типы почв и их механический состав. Кроме того, ребят на каждом этапе поддерживали научные сотрудники отдела природы областного объединенного музея, педагоги и методисты станции юннатов.
По итогам соревнований в общем зачете победила команда и села Хабоцкого. В завершение слета было объявлено о начале реализации регионального экологического проекта по интродукции молодила побегоносного — редкого растения, занесенного в Красную книгу Тверской области. Ребята вместе с наставниками разработают проект, а затем представят его на Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.