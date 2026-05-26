Более чем в 7 тыс. зданий в Москве включили горячую воду после профилактических работ

«Специалисты ПАО “МОЭК” завершили первые этапы гидравлических испытаний на 1 тыс. 169 км магистральных тепловых сетей. Трубопроводы проверили с помощью повышенного давления на прочность и плотность, провели необходимый ремонт и замену оборудования. Подачу горячего водоснабжения возобновили в 7 тыс. 12 зданиях, в том числе в 3 тыс. 191 жилом доме», — говорится в сообщении.