Владимир Путин ввёл спецотпуск для детей и родителей военных с инвалидностью

— Согласно действующим ранее нормам, жена или муж военнослужащего могут взять отпуск одновременно с ним. Закон устанавливает, что такая возможность также появится у родителей и детей (в том числе совершеннолетних) холостых военнослужащих. Документ распространяется на участников специальной военной операции из числа инвалидов I или II группы, решивших после ранения продолжить военную службу на отдельных воинских должностях, — сообщает «Парламентская газета».