Жители Башкирии увидят микрополнолуние

Голубая Луна — не астрономический термин и это никак не связано с цветом Луны. Так называют второе полнолуние в одном месяце, что случается раз в два-три года. Второе полнолуние в месяце происходит из-за того, что лунный цикл — промежуток между фазами Луны (от полнолуния до полнолуния) — равен 29,5 дней, а это меньше, чем календарный месяц, в котором 30 или 31 день. Поэтому, если полнолуние случилось в первых числах месяца, как это было 1 мая. Следующая календарная Голубая Луна наступит 31 декабря 2028 года.