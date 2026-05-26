Жители Башкирии увидят микрополнолуние

В конце мая жители Башкирии увидят сразу два уникальных небесных явления, связанных с Луной. Как сообщает уфимский городской планетарий, 31 мая можно понаблюдать за самой маленькой в этом году Голубой Луной.

Источник: Уфимский городской планетарий | Официальный сайт

Голубая Луна — не астрономический термин и это никак не связано с цветом Луны. Так называют второе полнолуние в одном месяце, что случается раз в два-три года. Второе полнолуние в месяце происходит из-за того, что лунный цикл — промежуток между фазами Луны (от полнолуния до полнолуния) — равен 29,5 дней, а это меньше, чем календарный месяц, в котором 30 или 31 день. Поэтому, если полнолуние случилось в первых числах месяца, как это было 1 мая. Следующая календарная Голубая Луна наступит 31 декабря 2028 года.

К тому же в этом году второе полнолуние в месяце микрополнолуние. Луна будет находиться вблизи самой дальней от Земли точке своей орбиты — в апогее. Находясь дальше от Земли, Луна будет выглядеть примерно на 5,5% меньше и на 10,5% тусклее, чем обычно.

Оно наступит 31 мая в 11:47 по московскому времени, а через 20 часов — 1 июня в 07:34 Луна пройдет апогей — наиболее удаленную к Земле точку лунной орбиты и будет находиться на наибольшем в этом году расстоянии от Земли — 406 368 км.

Ранее «Башинформ» писал о том, что приближается период летнего солнцестояния. С 19 по 24 июня продолжительность светового дня составит рекордные 17 часов 14 минут. Анек.