Жители Башкирии увидят микрополнолуние

Голубая Луна — не астрономический термин и это никак не связано с цветом Луны. Так называют второе полнолуние в одном месяце, что случается раз в два-три года. Второе полнолуние в месяце происходит из-за того, что лунный цикл — промежуток между фазами Луны (от полнолуния до полнолуния) — равен 29,5 дней, а это меньше, чем календарный месяц, в котором 30 или 31 день. Поэтому, если полнолуние случилось в первых числах месяца, как это было 1 мая. Следующая календарная Голубая Луна наступит 31 декабря 2028 года.
К тому же в этом году второе полнолуние в месяце микрополнолуние. Луна будет находиться вблизи самой дальней от Земли точке своей орбиты — в апогее. Находясь дальше от Земли, Луна будет выглядеть примерно на 5,5% меньше и на 10,5% тусклее, чем обычно.
Оно наступит 31 мая в 11:47 по московскому времени, а через 20 часов — 1 июня в 07:34 Луна пройдет апогей — наиболее удаленную к Земле точку лунной орбиты и будет находиться на наибольшем в этом году расстоянии от Земли — 406 368 км.
Ранее «Башинформ» писал о том, что приближается период летнего солнцестояния. С 19 по 24 июня продолжительность светового дня составит рекордные 17 часов 14 минут.