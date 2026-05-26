ФСБ: в Азии создается пояс производства наркотиков для поставок в РФ и на Запад

Как отметил глава силового ведомства, для борьбы с наркотрафиком необходимо взаимодействие с талибами. Наркоторговцы в Афганистане переключаются на производство «синтетики».
«Фактически речь идет о формировании пояса наркопроизводства Юго-Восточная Азия — Афганистан — Иран», — подчеркнул глава ФСБ.
Также Бортников подчеркнул, что транснациональная преступность распространяет влияние и на территории центральноазиатских республик. А в последнее время к производству и транзиту подключились украинские ОПГ. Часть прибыли они пускают на вербовку исполнителей терактов на территории России и закупку средств поражения.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли работу крупного межрегионального канала, по которому в Астраханскую область поступали запрещенные вещества. Оперативники задержали двух мужчин, которые планировали сбывать наркотики на территории города.
До этого заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил, что спецслужбы Украины используют наркобизнес для вреда россиянам.