В Воронеже в основание нового ЖК заложили капсулу с монетой-талисманом застройщика

На карте Воронежа появляется новый жилой комплекс «Притяжение» — проект на Ворошилова, 19, который финансовая компания «АКСИОМА» реализует совместно с ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс» (ВСК) в формате партнерского девелопмента. В середине мая состоялась символическая церемония: в основание одной из жилых секций заложили капсулу с золотой монетой с изображением Георгия Победоносца. Для «АКСИОМЫ» это не просто красивая традиция, а знак преемственности и уверенности в проекте.
Монета в фундаменте.
Золотая монета-талисман от Финансовой компании АКСИОМА с изображением Георгия Победоносца — символ успеха, благополучия и защиты — теперь будет храниться и в фундаменте жилого комплекса «Притяжение». Опустили капсулу в сваю фундамента президент Финансовой компании’АКСИОМА«Сергей Журавлев и генеральный директор ООО ТСП “Воронеж Строй Комплекс” Алексей Воронов.
Сергей Журавлев подчеркнул, что «Притяжение» — совместный проект в рамках партнерского девелопмента «АКСИОМЫ» и «Воронеж Строй Комплекса», открывающий новые горизонты развития территории.
— Мы верны своей традиции, и этот жилой комплекс не должен быть исключением. Ведь все построенные «АКСИОМОЙ» объекты имеют в своем фундаменте капсулу с золотой монетой с изображением Георгия Победоносца, который является символом защиты Отечества, а в нашем случае будет оберегать и защищать строителей, а затем и жителей жилого комплекса «Притяжение», — рассказал Сергей Журавлев.
Алексей Воронов отметил, что партнеры поддержали эту традицию. По его словам, «Притяжение» должно стать для воронежцев не просто домом, а местом счастливой жизни, где престиж сочетается с функциональностью, уют и комфорт — с изысканностью и эксклюзивом. Концепция проекта построена вокруг особой среды, в которой человеку не нужно отказываться от привычки выбирать лучшее.
Район, где уже все рядом.
«Притяжение» строится в развитом районе города с полностью сформированной социальной инфраструктурой. Для многих воронежцев эта локация легко считывается по привычным ориентирам — «у самолета» или на месте «Полтинника» (ДК имени 50-летия Октября). В пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиника, медицинский колледж, магазины, аптеки и другие объекты повседневной инфраструктуры.
В этом смысле комфорт здесь понимается не только как качество дома или двора. Это еще и доступность выбора: когда рядом есть образовательные, медицинские, бытовые и торговые сервисы, а ежедневный городской маршрут не превращается в отдельную задачу. Для современного жилого комплекса такая среда становится не дополнительным преимуществом, а частью базового качества жизни.
Новый ЖК задуман как центр притяжения городской жизни. В нем динамичный ритм мегаполиса должен соседствовать с гармонией природной среды и атмосферой изысканного уюта. Проект рассчитан на тех, кто хочет жить в городе, пользоваться его возможностями, но при этом возвращаться домой в пространство, где комфорт становится постоянным стандартом.
«Притяжение» включает пять жилых секций переменной этажности, двухуровневый подземный паркинг, ретейл-галерею на первых этажах, благоустроенный двор и «космический сквер».
Архитектура бизнес-класса в формате «комфорт плюс».
Сам жилой комплекс относится к формату «комфорт плюс». Однако архитектура здесь — бизнес-класса.
Облик домов строится на сочетании классической строгости, грациозности и выразительной архитектурной пластики. Здания должны органично вписаться в окружающий ландшафт и при этом стать новой доминантой в городском пространстве. В отделке заявлены материалы премиального уровня: натуральный камень, архитектурный бетон, металл с матовым блеском. Эти решения работают не только на внешний статус, но и на ощущение долговечности и индивидуального стиля.
Контрастные сочетания цветов фасада подчеркнут геометрию пространственных решений комплекса. В темное время суток архитектурная подсветка будет выделять особенности дизайнерского образа и делать фасады заметной частью вечернего городского пейзажа.
Квартиры под разные сценарии жизни.
Планировочные решения в «Притяжении» созданы по принципам эргономики будущего. Это пространства, которые можно адаптировать под конкретный стиль жизни — от компактного городского формата до более сложного семейного сценария. Квартиры спроектированы с учетом современных стандартов жилья, функциональности и рационального использования площади.
ЖК «Притяжение» строится в знаковом месте Воронежа. Фото: Финансовая компания «АКСИОМА».
Квартирография комплекса включает студии, стандартные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, квартиры с террасами, мастер-спальнями и двухуровневые квартиры. Высокие потолки и панорамные окна должны дать помещениям больше света, а жителям — выразительные виды на город и сквер.
Покупатель сможет выбрать отделку под свой сценарий: предчистовую — для реализации индивидуального дизайна — либо варианты под ключ в форматах «стандарт», «комфорт» и «комфорт плюс». Это позволяет заранее определить, каким будет путь к заселению: с полной свободой самостоятельного ремонта или с готовыми решениями.
Лобби, паркинг и ретейл-галерея.
Аристократический облик зданий продолжает изысканный декор лобби. Они будут выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, основанному на сочетании архитектурного минимализма и тактильной роскоши. В отделке и мебели заявлены натуральный камень, мягкие линии, акцентные цветовые решения. Пространство входной группы здесь рассматривается не как транзитная зона, а как часть повседневного опыта жителей.
Подземный двухуровневый паркинг, попасть в который можно прямо со своего этажа, должен стать не просто местом для автомобиля, а элементом ежедневного комфорта. Закрытое пространство с контролем въезда и продуманной организацией движения рассчитано на безопасное и удобное пользование. В условиях плотного города такое решение экономит время и снижает бытовое напряжение, связанное с поиском парковочного места.
На первых этажах расположится ретейл-галерея и помещения с индивидуальной планировкой и зонированием под разные форматы общественных пространств. В числе возможных сценариев — залы для культурно-массового досуга и отдыха, коворкинг-зоны. Идея комплекса в этой части близка к закрытой городской экосистеме: достаточно спуститься на лифте, чтобы выйти на прогулку по скверу, решить повседневные дела или поужинать вне дома.
Двор с космической темой.
Логичным продолжением станет дворовое пространство. Оно будет выполнено в мягких тонах с использованием натуральных материалов, современного детского и игрового оборудования. В проекте продуманы разные составляющие: тихая и безопасная территория, декоративная подсветка в темное время суток, ландшафтные акценты и зоны для отдыха.
В проекте планируются высотные дома и сквер на космическую тематику. Фото: Финансовая компания «АКСИОМА».
Центральным местом проекта станет сквер на космическую тематику. В нем появится площадь «Астероид», площадки «Созвездия» и «Солнечная система», где дети и взрослые смогут угадывать небесные тела. Визуальными точками притяжения станут пространственная фигура Юрия Гагарина, фотосценарии в концепции «Пятого элемента», прогулочный маршрут по «Млечному пути» вокруг цветущей «Земли» и детская игровая площадка «Освоение космоса».
При этом космическая тема здесь не выглядит случайным декоративным приемом. Она задает двору узнаваемость и делает его пространством, где можно гулять, проводить время с детьми, встречаться с соседями, фотографироваться и просто переключаться после рабочего дня. Грамотное зонирование должно сохранять ощущение приватности, а ландшафтные решения — помогать забыть, что комплекс находится в центре мегаполиса.
Не только квадратные метры.
В ЖК «Притяжение» будет комфортно, просторно и интересно в разное время суток: для прогулок, отдыха, работы, встреч с гостями, семейных сценариев и повседневных дел.
Продажи квартир в ЖК «ПРИТЯЖЕНИЕ» уже открыты. Приобрести жилье можно с использованием как собственных денег, так и кредитных — например, по семейной или военной ипотеке. Проектное финансирование строительства жилого комплекса предоставлено Сбербанком.
*Застройщик: ООО СЗ «Левый берег» (ОГРН 1183668018599). Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Показатели и характеристики комплекса являются плановыми (проектными) и могут быть изменены.
