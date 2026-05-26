В Ростовской области за сутки из ДТП спасли девять человек

За минувшие сутки, 25 мая, подразделения МЧС Ростовской области оказали помощь девяти людям, попавшим в беду на дорогах. Все они были спасены во время ликвидации последствий пяти аварий.
Помимо выездов на ДТП, огнеборцы справились с девятью пожарами в домах и постройках. Также в регионе зафиксировали и потушили один очаг горящего сухостоя.
Для оперативной работы в течение дня привлекались 132 специалиста и 33 машины спецтехники.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше