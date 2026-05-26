По программе «Земский учитель» в Крыму трудоустроили 109 педагогов

Программа «Земский учитель» привлекла в Крым 109 педагогов из разных уголков России. Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик в эфире телеканала «Крым 24».
Программа была запущена в 2021 году и продолжает действовать в настоящее время. В этом году ожидается прибытие в республику пяти преподавателей, а в следующем — еще 11.
Учителям предоставляется финансовая поддержка в разных формах. Например, победители республиканского конкурса лучших педагогов получают разовую выплату в 200 тысяч рублей, а за высокие результаты учеников на ЕГЭ предусмотрена премия в 100 тысяч рублей. Те, кто подготовил победителей школьных олимпиад, могут рассчитывать на вознаграждение в 150 тысяч рублей.
В республике также действуют выплаты для молодых специалистов. Учителя в Симферополе получают ежемесячную финансовую поддержку от городской администрации в размере 5 тысяч рублей.