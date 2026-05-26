По программе «Земский учитель» в Крыму трудоустроили 109 педагогов

Учителям предоставляется финансовая поддержка в разных формах. Например, победители республиканского конкурса лучших педагогов получают разовую выплату в 200 тысяч рублей, а за высокие результаты учеников на ЕГЭ предусмотрена премия в 100 тысяч рублей. Те, кто подготовил победителей школьных олимпиад, могут рассчитывать на вознаграждение в 150 тысяч рублей.