Хабаровский край готовится к новому отопительному сезону

На заседании президиума правительства Хабаровского края подвели итоги отопительного периода 2025/2026 года и обсудили подготовку к сезону 2026/2027 года, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По данным министра ЖКХ края Анжелики Мироновой, с начала сезона зафиксировано 612 технологических нарушений, из них 92 аварии и 520 инцидентов. При росте числа нарушений среднее время их устранения сократилось до 3,25 часа (в 2025 году — 4,27 часа).
Один из серьёзных инцидентов произошёл в селе Чумикан: из-за аварийной остановки дизель генератора на 1 000 кВт пропало электроснабжение. Для стабилизации ситуации использовали резервные мощности, а в марте доставили дополнительный генератор на 400 кВт. До конца июня планируется поставка двух модульных генераторов по 1 МВт от АО «Хабаровские Энергетические Системы».
На подготовку к предстоящему сезону выделят около 10 млрд рублей: подготовят 318 котельных, 65 дизельных электростанций, отремонтируют свыше 300 км сетей. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул необходимость тренировок по ликвидации аварий в течение лета для повышения оперативности реагирования.
Министр энергетики края Герман Тютюков доложил, что выработка энергии ТЭЦ края покрывает внутренний спрос. На ремонт оборудования и создание запаса топлива направлено 53 млрд рублей. На следующий сезон планируют выделить не менее 58 млрд рублей для ремонта 18 единиц энергетического оборудования ТЭЦ, 16,4 км тепловых сетей, 188 км электрических сетей и 680 единиц электротехнического оборудования.
