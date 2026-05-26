Екатерина Гаммель: «Число телефонных звонков от мошенников снижается, а в мессенджерах наоборот растет»

— Мы, безусловно, всю свою базу защищаем. Если мы понимаем, что номер подозрительный, либо смс очень подозрительное, мы в принципе не доводим его до сети. С новыми номерами могут быть нюансы, но у нас есть определенные алгоритмы, которые на входе в нашу сеть распознают потенциальное мошенничество, и так же не доводят звонки до сети. Бывают такие спорные серые звонки, когда все-таки мошенникам удается пробиваться через наши системы. Но у нас есть отдельная система — это ЕваБазово мы защищаем от мошенников всех, при это в, она более продвинутая и более умная, и здесь абонент сам может настраивать для себя индивидуальные параметры. Например, отказаться от определенного типа звонков. Он может заблокировать все услуговые звонки, посчитав их спамом, или отказаться от особо навязчивых смс по определенным альфа-именам. Для более возрастных людей дети могут установить белые списки, и тогда звонки будут проходить только от определенных номеров, например, только от членов семьи. А звонки с других номеров на этот номер проходить не будут.