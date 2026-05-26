Екатерина Гаммель: «Число телефонных звонков от мошенников снижается, а в мессенджерах наоборот растет»

Стало ли в последнее время меньше телефонных звонков от мошенников? Как не попасться на их уловки? Что стоит знать, если вам звонят представители какой-то компании, а звонок не промаркирован? Об этом мы поговорили с директором по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона» Екатериной Гаммель.
— Какие основные схемы телефонного мошенничества вы как оператор сейчас фиксируете и как препятствуете этому?
— Основные схемы остаются прежними: мошенники пытаются получить коды авторизации либо для доступа в личный кабинет банка, либо в личный кабинет Госуслуг, либо даже к мессенджерам. Важно понимать: если вам во время звонка кто-то угрожает, либо представляется правоохранительными органами, сотрудником банка и просит код авторизации, это процентов на 90 мошенник. Мы рекомендуем своим абонентам такой разговор сразу заканчивать. Если есть какие-то сомнения, то всегда можно перезвонить по этому номеру телефона и понять, действительно ли вам звонили из официальной организации. Если сейчас, после вступления в силу закона о маркировке, вам приходит звонок с незнакомого номера, и человек на другом конце провода представляется сотрудником какой-то организации, то это уже повод задуматься, не мошенник ли он.
— А вообще, по вашему опыту, представители правоохранительных органов звонят по телефону? Или уже сам факт, что кто-то представляется полицейским, это повод положить трубку?
— Это, скорее всего, мошенники. Как правило, правоохранительные органы сначала присылают уведомление и только потом уже совершают какие-либо действия.
— Самыми уязвимыми группами перед лицом мошенников считаются подростки (но они чаще всего попадаются в мессенджерах) и пенсионеры, у которых очень высоко доверие к должностям и официальным органам. Какие советы Вы могли бы им дать, чтобы не попасться?
— Никогда не называть код авторизации. Этот код предназначен для того, чтобы человек только сам заходил по нему в свой личный кабинет. Неважно, это Госуслуги, домофон, управляющая компания. Код предназначен для индивидуального ввода. Даже если человек представился сотрудником банка и уверяет, что код ему необходим, надо помнить, что ни у одного банка нет такого алгоритма работы. В банке могут запросить кодовое слово, которое вы устанавливали, когда регистрировались в каких-либо системах. Это да. Такой алгоритм идентификации клиента еще существует, но, как правило, сейчас большинство банков поменяло его на видеозвонок от сотрудника банка из банковского приложения. Эта схема более безопасная. Поэтому если кто-то вдруг у вас запрашивает коды, мы рекомендуем заканчивать разговор, а пожилым людям помимо этого необходимо сообщить о таком звонке своим детям и родственникам, что себя обезопасить.
— В последнее время вы фиксируете рост или снижение мошеннических звонков?
— Сейчас мы видим снижение телефонных звонков от мошенников, но при этом растет их активность в мессенджерах.
— Какие технологические решения (мобильные приложения, встроенные функции ОС, сервисы операторов и т. д.) доступны пользователям для защиты от спам-звонков и мошенников, и в чем ключевые отличия между ними по принципу работы и эффективности?
— Мы, безусловно, всю свою базу защищаем. Если мы понимаем, что номер подозрительный, либо смс очень подозрительное, мы в принципе не доводим его до сети. С новыми номерами могут быть нюансы, но у нас есть определенные алгоритмы, которые на входе в нашу сеть распознают потенциальное мошенничество, и так же не доводят звонки до сети. Бывают такие спорные серые звонки, когда все-таки мошенникам удается пробиваться через наши системы. Но у нас есть отдельная система — это ЕваБазово мы защищаем от мошенников всех, при это в, она более продвинутая и более умная, и здесь абонент сам может настраивать для себя индивидуальные параметры. Например, отказаться от определенного типа звонков. Он может заблокировать все услуговые звонки, посчитав их спамом, или отказаться от особо навязчивых смс по определенным альфа-именам. Для более возрастных людей дети могут установить белые списки, и тогда звонки будут проходить только от определенных номеров, например, только от членов семьи. А звонки с других номеров на этот номер проходить не будут.
— Вы сказали про так называемые спорные звонки, когда оператор точно не знает, кто именно звонит клиенту, рекламный это звонок, мошеннический или обычный. Операторы не блокируют такие звонки, потому что боятся взять на себя лишнюю ответственность, вдруг человек ждал именно этого звонка?
— Да, вы правы. Для нас теперь основная сложность в том, что, несмотря на закон о маркировке звонков, который начал действовать с 1 сентября 2025 года, есть определенный пул компаний, которые его нарушают. Если звонок идет с городского номера и без маркировки, то мы стараемся проводить просветительскую работу с компаниями, объясняем, что они обязаны маркировать свои звонки. Следующая мера, скорее всего, у операторов будет — это просто не доведение звонков от юридических лиц без маркировки до своей сети. Наши абоненты очень проактивные сейчас, они пишут нам в чатах и в службу поддержки о том, что такой-то номер телефона — это на самом деле юридическое лицо, и звонок пришел без маркировки.
— По закону любое юрлицо обязано маркировать звонки?
— Абсолютно все. Исключений нет никаких.
— Услуга маркировки звонков платная, возможно, компании просто стараются на этом сэкономить?
— На самом деле экономии здесь не получается. Потому что, когда проходит вот этот несанкционированный звонок на сеть, то компания заплатила за телефонию, то есть, абонент взял трубку, прослушал пять секунд, понимает, что это что-то подозрительное и отключается. Деньги же они все равно заплатили. А если бы звонок был целевой, промаркированный, то абонент принял бы решение — вот сейчас он готов поговорить с банком либо с ремонтом окон, либо он сейчас не готов. А так он просто разозлился…
— Злоумышленники активно используют разные каналы — соцсети, мессенджеры, онлайн-сервисы и платформы. Какие шаги должны предпринять обе стороны: пользователи и владельцы сервисов, чтобы повысить уровень безопасности? Можно ли здесь применять экспертизу и опыт оператора, и как?
— Мы проводим большую работу как с нашими В2 В клиентами, помогая им защищаться, чтобы не было взлома их страниц, так и большую работу с нашими В2С абонентами. Это и установка антивирусов, и защита через ту же самую Еву. Проводим постоянную просветительскую работу, чтобы абоненты не переходили по подозрительным ссылкам, которые им приходят. Если, например, в мессенджере создается какая-то большая группа, и вас туда добавляют автоматом, то мы рекомендуем не входить в эту группу, ни в в коем случае не проходить никакое голосование. Либо уточнять напрямую голосом у инициатора данной группы, а правда ли это он? Хотя мошенники уже дошли до того, что начали подделывать голос. Есть определенные алгоритмы, с помощью которых можно определить, когда говорит живой человек, а когда взяли его голос и использовали при помощи искусственного интеллекта. Наш защитник в Ев с помощью искусственного интеллектае распознает случаи непосредственно в режиме реального времени и, если появляются опасные или подозрительные паттерны, она сообщает абоненту о потенциальной угрозе и разъединяет такой звонок. Сейчас операторы связи отстраивают такие системы, чтобы у мошенников не было возможности доходить до сети, и с помощью искусственного голоса вводить наших абонентов в стресс и пытаться их обмануть.