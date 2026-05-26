Творческие планки: зачем Машков вывел актеров на футбольное поле и к канату

Евгений Марчелли встал в планку, Александр Вершинин ушел в заплыв, а Виктор Добронравов взялся за кий — в Москве прошла первая Спартакиада Российского театрального общества, объединившая около полутора тысяч артистов. Программа включила почти три десятка дисциплин, в том числе бег, плавание, футбол и бильярд. Среди болельщиков был корреспондент «Известий», который сорвал голос, наблюдая, как соревнования превращаются в драматические моноспектакли под проливным дождем.
Снайперы из «Современника».
Действие, не уступающее по напряжению баталиям на театральных подмостках, развернулось 25 мая на площадке спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО. Худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли занял планку — простоял рекордные 10 минут. Такая жажда спортивных побед у него и коллег по творческому цеху проснулась на первой Спартакиаде Российского театрального общества. Она прошла в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ.
По газону со стягом «Современника» гордо вышагивал Александр Рапопорт.
— Бился за театр на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. А сейчас пойду на стометровку, — не сдавался он.
Неподалеку разминался художественный руководитель «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович.
— Надеюсь, что меня выпустят в футбол поиграть. Мне слишком много лет, молодежь рвется в бой. Но у нас сыгранная команда, дважды в неделю играем, — выразил он надежду в беседе с «Известиями», вспоминая турниры Олега Меньшикова.
А худрук «Театра на Трубной» Дмитрий Астрахан координировал маневры подопечных: его актрисы отстаивали право считаться самыми сильными в бадминтоне и, к слову, вышли в финал.
Нервы и канат.
Перед входом на стадион всех предупреждали: каблуки — под запретом! Одна актриса в туфлях на шпильке сокрушалась: «Как же я буду эффектно убегать от соперников в эстафете?».
Капризничала и погода, причем в лучших традициях чеховской драматургии — то проливной дождь, то палящее солнце. Впрочем, артисты восприняли это как спецэффекты разворачивающейся масштабной сцены. Под хит группы «Любэ» «От Волги до Енисея» не давал им расслабляться тренер: «Растягиваемся, тянем свое эго, оно должно быть большое у артиста! Следующее упражнение — раскручиваем свою актерскую карьеру».
Несмотря на наставления, народному артисту РФ Александру Вершинину, отстаивавшему честь Малого театра в плавании, не повезло — на короткой дистанции его обогнал ловкий парень с надписью на плавках «СССР», занявший соседнюю дорожку.
Ближе к вечеру эпицентром страстей стало перетягивание каната. Нервы болельщиков тоже были как канат. Глава СТД Владимир Машков свистел и подбадривал участников, а родной труппе «Современника» даже дал особую мотивацию — пообещал за победу выписать премию.
Этот день Спартакиады стал финальным. До этого артисты уже успели проявить себя в разных дисциплинах. Золото в бильярде, например, забрала «Табакерка» — класс в командном зачете показали Сергей Угрюмов и Александр Фисенко. За кий взялся и Виктор Добронравов, выступая от лица Театр имени Евгения Вахтангова. Он взял серебро в личном зачете.
— В год 150-летия Союза театральных деятелей мы начинаем отсчет нашей большой театральной Спартакиады, — рассказал Машков «Известиям». — Надеюсь, такой праздник повторится в следующем году. Нам удастся увеличить количество участников. И наш переходящий кубок будет вручен следующему театру-победителю.
Оперный голкипер.
Гвоздем программы стал футбольный матч между Большим театром и Театром Армии. За ГАБТ заявились солисты и музыканты оркестра. На поле вышел и Никита Куклачев — внук легендарного Юрия Куклачева предпочел дрессировке кошек балетную труппу главного театра страны.
— Валерий Абисалович [Гергиев] напутствовал нам и сказал: «Удачи вам, парни. Верим в вас!» — поделился Никита Куклачев.
Роль голкипера досталась солисту оперной труппы — бас-баритону Александру Краснову. Только вчера он пел «Иоланту», а теперь мощь демонстрировал на поле.
— Я занят во всем ведущем репертуаре: «Тоска», «Риголетто», «Царская невеста», «Мазепа». Спорт очень помогает голосовым связкам. Это же мышцы, — сказал он.
Большой театр в итоге выиграл матч (5:1). После финального свистка изможденных артистов ждала полевая кухня: гречневая каша, узбекский плов и травяной чай. Дебютная театральная Спартакиада доказала: артисты умеют бороться не только за овации, но и за секунды, голы и медали.