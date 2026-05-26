Творческие планки: зачем Машков вывел актеров на футбольное поле и к канату

Евгений Марчелли встал в планку, Александр Вершинин ушел в заплыв, а Виктор Добронравов взялся за кий — в Москве прошла первая Спартакиада Российского театрального общества, объединившая около полутора тысяч артистов. Программа включила почти три десятка дисциплин, в том числе бег, плавание, футбол и бильярд. Среди болельщиков был корреспондент «Известий», который сорвал голос, наблюдая, как соревнования превращаются в драматические моноспектакли под проливным дождем.