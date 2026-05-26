Житель Черняховска оплатил долг по кредиту, чтобы снять запреты судебных приставов

В Калининградской области судебные приставы наложили ограничения на имущество должника и тем самым побудили его погасить кредитную задолженность. Житель Черняховского района накопил долг почти в 1,7 миллиона рублей и расплатился только после того, как сотрудники УФССП заблокировали его счета и имущество.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, калининградец оформил потребительский кредит, но не выполнил его условий. Долг рос, и в итоге банк предъявил в службу судебных приставов исполнительную надпись нотариуса — документ, позволяющий взыскивать задолженность без дополнительного судебного разбирательства.
На основании этого документа судебные приставы отделения по Черняховскому району возбудили исполнительное производство о взыскании с должника 1,7 миллиона рублей.
Чтобы побудить гражданина к исполнению требований закона, сотрудники службы применили стандартный, но очень действенный набор мер: наложили ограничения на банковские счета должника, а также на его имущество. Под запрет регистрационных действий попали:
легковой автомобиль марки Volkswagen Passat 2020 года выпуска, прицеп к легковому автомобилю 2017 года выпуска, грузовой фургон марки Mercedes Benz 1998 года выпуска, квартира площадью 43 квадратных метра.
Меры подействовали незамедлительно. Должник, осознав, что распоряжаться счетами и имуществом он больше не может, изыскал средства и полностью погасил задолженность. Требуемая сумма в полном объёме поступила на депозитный счёт отделения судебных приставов, после чего денежные средства были перечислены взыскателю — банку.
Все ограничения со счетов и имущества гражданина сняты.