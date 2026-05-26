Офтальмологи вернули хабаровчанке зрение после 10 лет дистрофии роговицы

Летом прошлого года Светлана перестала различать предметы. В Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова провели обследование и обнаружили у пациентки еще и катаракту. План лечения разбили на два этапа. Первый — стандартный: удаление катаракты специальным лазером. Второй — уникальный: спустя месяц хирурги выполнили первую в филиале пересадку донорской десцеметовой мембраны. «Черное стало черным, у всего появились четкие контуры, я очень рада, ведь изначально вопрос стоял только лишь о сохранении зрения, а не о его улучшении», — поделилась Светлана. Осенью врачи планируют прооперировать второй глаз пациентки. Данная работа отвечает задачам президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».