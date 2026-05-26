Жителям Аяна вернули интернет после визита замминистра связи края

Местные жаловались на полное отсутствие мобильного интернета. После рабочего визита замминистра цифрового развития и связи Хабаровского края Павела Микитаса были применены оперативные меры. Жители наконец получили доступ к банкам, почте и госуслугам. «Непосредственно во время рабочего визита в село была организована предметная работа с операторами связи. Но хочу подчеркнуть: работа не заканчивается с моим отъездом. Я продолжаю держать процесс на контроле и координировать действия операторов и в дальнейшем», — заявил замминистра.