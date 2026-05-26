Использование ИИ в предвыборных гонках запретят в Хабаровском крае

В краевой Закдуме обновляют избирательное законодательство. Одно из основных изменений коснется агитационных материалов. В них запретят использовать изображения или голоса, созданные с помощью ИИ. Также в агитматериалах нельзя будет публиковать вымышленных или умерших людей, а изображения реальных граждан будут допускаться только с их письменного согласия.