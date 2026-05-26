«АвтоВАЗ» раскрыл детали новой модели бренда SKM

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новой моделью бренда коммерческих автомобилей SKM станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус, сообщил «АвтоВАЗ».
«На ежегодной выставке коммерческого транспорта COMvex, которая пройдет 26−29 мая в столице, будет представлена новая модель SKM M9» — говорится в сообщении.
Уточняется, что модель будет представлена в четырех вариантах исполнения: 7- и 8-местный минивэн, а также 9-местный микроавтобус и фургон.
«Новинка разработана ООО “Промтех”, сертифицированным партнером АО “АвтоВАЗ” по созданию прототипов и серийному производству легкого коммерческого транспорта и специализированных автомобилей на базе фургонов», — пояснили в компании.
SKM M9 будет переднеприводным и получит дизельный двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передачи или 6-ступенчатой «механикой».
Минивэн М9 в комплектации «Бизнес» рассчитан на 6 пассажиров и водителя и оснащается передвижным столом в салоне, а также трансформируемыми сиденьями. Комплектация «Трансфер» рассчитана на 7 пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением.
Микроавтобус «Комфорт» расширен по габаритам и рассчитан на 9 человек. В салоне 7 пассажирских мест расположены по ходу движения, одно — рядом с водителем. В свою очередь, цельнометаллический фургон SKM M9 обладает полезным грузовым объемом 9,6 кубометра.
«SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти», — уточняет производитель.