Штрафы до 100 тысяч рублей за продажу бензина детям могут ввести в Подмосковье

Штрафы от пяти до 100 тысяч рублей за продажу бензина несовершеннолетним могут ввести в Московской области, соответствующий законопроект рассмотрит Мособлдума в ходе ближайшего заседания. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

— Предполагается, что на граждан, которые нарушат закон и купят ребенку бензин, будет наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. На должностных лиц -— 50 тысяч рублей. А для юридических лиц сумма составит уже 100 тысяч рублей, — сказал он.

Спикер Мособлдумы напомнил, что запрет на продажу горюче-смазочных материалов детям в Подмосковье начнет действовать с 1 сентября текущего года.

Инициатива направлена на профилактику ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы, передает агентство городских новостей «Москва».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 4 марта подписал решение оперативного штаба города, которое вводит временный запрет на продажу топлива несовершеннолетним. Эта мера принята в целях усиления общественной безопасности и продлится с 9 марта по 31 декабря 2026 года.

В ноябре прошлого года в Ростовской области прокуратура разработала законопроект, который может обязать автозаправочные станции проверять паспорта при продаже бензина и дизельного топлива. По мнению правительства, это должно помочь снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

