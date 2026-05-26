В Хабаровске губернатор провёл последний звонок в гимназии восточных языков

Дмитрий Демешин поздравил выпускников, посетил гимназию и обсудил развитие языкового образования.

В Хабаровске губернатор Дмитрий Демешин принял участие в последнем звонке в гимназии восточных языков № 4 и поздравил выпускников с завершением учебного года, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перед началом линейки глава региона осмотрел школу. Экскурсию по гимназии провели сами ученики. Они встретили Дмитрия Демешина в национальных костюмах и поприветствовали на трёх языках — китайском, корейском и японском. Школьники также показали небольшую чайную церемонию, как часть изучения восточной культуры.

Общаясь с учащимися, губернатор отметил актуальность языкового образования и его значение для будущего региона.

Он подчеркнул, что специалисты со знанием восточных языков будут востребованы в условиях развития международных связей.

«Наши дети будут знать и китайский, и английский, и языки той полилингвальной группы, которая характерна для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Хабаровский край будет лидером в полилингвальном образовании», — отметил Дмитрий Демешин.

Также он добавил, что качественное образование становится ключевым фактором для развития региона и удержания молодых специалистов.

«Чем можно удержать население и привлечь сюда будущих специалистов? Образованием. Если мы будем давать качественное образование, то сюда не просто поедут — очередь будет стоять в учебные заведения края», — сказал губернатор.

Гимназия с 2025 года является базовой школой проекта полилингвального непрерывного образования, который реализуется совместно с детским садом № 57. Власти рассматривают возможность распространения этой практики на другие города и районы края.

После экскурсии глава региона поздравил выпускников с последним звонком и пожелал им уверенности в будущем.

«Уверен, вы сможете достигнуть поставленных целей… Верю, что вы свяжете свою дальнейшую жизнь с Хабаровским краем», — сказал Дмитрий Демешин.

В регионе в этот день последний звонок прозвучал для более чем 14 тысяч девятиклассников и свыше 5 тысяч выпускников 11-х классов.