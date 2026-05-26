Волжский отметит Последний звонок праздником в закрытом парке

Парк «Гидростроитель» в Волжском сегодня, 26 мая, окажется практически в полном распоряжении выпускников. Организуя праздничную программу, его сотрудники решили ограничить вход всем остальным горожанам.

— В целях безопасности с 14:00 до 22:00 войти в парк смогут только выпускники, — предупредили в администрации города-спутника. — В 17:00 здесь начнется большая развлекательная программа.

В 13:00 в Волжском также перекроют движение по улице Рихарда Зорге — от Комсомольской до площади Комсомольской.

— С 21:10, после завершения мероприятия, школьников начнут развозить по домам на дополнительных автобусах № 2у и № 14, — отметили в администрации.

Последний звонок сегодняшним утром прозвенел для 35,5 тысяч школьников со всего региона. Уже в скором времени девяти — и одиннадцатиклассников ждут выпускные экзамены. Основной этап ОГЭ стартует со 2 июня, первый ЕГЭ запланирован на понедельник, 1 июня.

Фото Павла Мирошкина.