В Калининградской области в ДТП погибло 36 человек

Прокуратура Калининградской области обратилась к жителям региона с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Поводом для этого стала тревожная статистика аварийности с начала 2026 года. С января по 25 мая в Калининградской области зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В этих авариях погибли 36 человек, травмы различной степени тяжести получили 370 жителей и гостей региона.

Только за прошедшую неделю (с 18 по 24 мая) зафиксировано 18 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили ранения.

Особую тревогу вызывает ситуация с нетрезвыми водителями. За неделю сотрудники полиции задержали 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении четырёх из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Все четыре автомобиля изъяты и будут конфискованы в доход государства.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Калининграде, где произошло 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек. В Гурьевском районе зарегистрировано 2 аварии: один человек погиб, один пострадал. В Зеленоградском районе — 3 ДТП, травмированы 5 человек. Также дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими зафиксированы в Нестеровском, Багратионовском районах и городе Советске.

