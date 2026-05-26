В Калининградской области в ДТП погибло 36 человек

Поводом для этого стала тревожная статистика аварийности с начала 2026 года. С января по 25 мая в Калининградской области зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В этих авариях погибли 36 человек, травмы различной степени тяжести получили 370 жителей и гостей региона.
Только за прошедшую неделю (с 18 по 24 мая) зафиксировано 18 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили ранения.
Особую тревогу вызывает ситуация с нетрезвыми водителями. За неделю сотрудники полиции задержали 33 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении четырёх из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Все четыре автомобиля изъяты и будут конфискованы в доход государства.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Калининграде, где произошло 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек. В Гурьевском районе зарегистрировано 2 аварии: один человек погиб, один пострадал. В Зеленоградском районе — 3 ДТП, травмированы 5 человек. Также дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими зафиксированы в Нестеровском, Багратионовском районах и городе Советске.