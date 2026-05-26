В Калининградской области в ДТП погибло 36 человек

Наиболее сложная обстановка сложилась в Калининграде, где произошло 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек. В Гурьевском районе зарегистрировано 2 аварии: один человек погиб, один пострадал. В Зеленоградском районе — 3 ДТП, травмированы 5 человек. Также дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими зафиксированы в Нестеровском, Багратионовском районах и городе Советске.