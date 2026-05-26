Жертвами могут стать 50 тысяч человек: в Японии готовятся к разрушительному цунами

Свыше 50 тысяч человек могут погибнуть в восточной части Токио при цунами.

Источник: Комсомольская правда

В префектуре Тиба, расположенной к востоку от Токио, при наихудшем сценарии землетрясения с цунами могут погибнуть более 50 тысяч человек. Такой прогноз опубликовали региональные власти.

Наиболее опасным считается удар волны высотой около 12 метров в ночное время, когда большинство жителей находится дома. Даже при быстрой эвакуации число жертв в этом случае превысит 20 тысяч человек. Если цунами придет во второй половине дня, потери могут составить более 8 тысяч человек. При том в сообщении не приводится точная дата, когда это произойдет.

Власти префектуры уже начинают готовится к возможному ЧП. Как известно, в Тибе сейчас проживает около 6,3 миллионов человек. Руководство префектуры намерено снизить потенциальные потери среди населения. В числе мер — укрепление и наращивание высоты волнорезов, объединение их в единую защитную систему, а также регулярные учения по эвакуации.

Отдельный прогноз касается самого Токио. По оценке правительственных экспертов, опубликованной в декабре 2025 года, землетрясение магнитудой 7 может унести жизни до 18 тысяч человек. Еще около 400 тысяч зданий рискуют быть разрушены.

Ранее международные ученые выяснили, какова была высота волн при мощном цунами, обрушившимся на Аляску в конце лета 2025 года. Оказалось, что она достигала 481 метра. Это — чуть ниже Останкинской телебашни.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
