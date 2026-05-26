Свой князь Владимир появился в Калининграде — почему он там

В Калининграде устанавливают памятник князю Владимиру. Он находится перед центральным входом в собор Христа Спасителя. Выбранное место для памятника одобрил Святейший патриарх Кирилл.
На постаменте — шестиметровая бронзовая статуя князя Владимира. В руках он держит меч. Общая высота композиции составляет 10,5 метра. Скульптор — член Союза художников России Кирилл Чижов, архитектурное решение подготовил Иван Соловьев.
По словам скульптора Кирилла Чижова, скульптура выполнена в реалистическом стиле, основанном на академических традициях русской архитектуры. Князь Владимир изображен в полный рост, величественно и уверенно. В руке он держит классический византийский крест на длинном древке. Этот элемент подчеркивает историческую связь с принятием христианства и духовную миссию князя.
Вокруг памятника благоустроят территорию. А торжественно откроют его в начале июня.
Князь Владимир Святославич (Владимир Красное Солнышко, креститель Руси) прямого исторического отношения к Калининграду не имеет. В эпоху его жизни и правления на данной территории современного города не существовало. Там жили племена пруссов.
Но называются некоторые аргументы в пользу связи князя с регионом. В 988 году Владимир покорил племя ятвягов, которые обитали в том числе в восточной части нынешней Калининградской области. Именно князь Владимир начал многовековую борьбу Руси, а затем России за выход к Балтийскому морю.