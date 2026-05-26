Красноярские специалисты проверят около 1,6 млн тонн пшеницы во время госмониторинга зерна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край примет участие в государственном мониторинге зерна, который в России пройдет в третий раз.
В этом году специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» планируют отобрать более 2 тыс. проб и обследовать около 1,6 млн тонн мягкой и твердой пшеницы.
Госмониторинг начнется в регионе вместе с уборочной кампанией, ориентировочно в середине августа, и продлится до второй половины ноября. Проверка проводится бесплатно.
Технический директор органа инспекции Красноярского филиала ЦОК АПК Ирина Кошеленко отметила, что для России как крупного производителя и экспортера зерна важен контроль качества и безопасности урожая от поля до конечного потребителя. Эти данные необходимы для планирования использования зерна на внутреннем и внешнем рынках.
Специалисты рекомендуют аграриям заранее проверить корректность сведений о полях и посевных площадях, а также правильно внести данные о месте формирования партий пшеницы во ФГИС «Зерно». После этого необходимо подать заявку в Красноярский филиал ЦОК АПК для отбора проб и лабораторных исследований.
Сведения о партии нужно внести не позднее 5 дней после завершения уборки, а уведомление подать в день формирования информации. Рекомендуемый объем партии — до 800−1000 тонн.
После согласования даты специалисты будут выезжать на отбор проб. Для этого в межрайонных отделах филиала сформируют мобильные группы. Затем образцы направят на лабораторные исследования, а результаты внесут во ФГИС «Зерно».
Для оперативного взаимодействия сельхозпроизводителей и специалистов в мессенджере MAX создан региональный чат «Госмониторинг пшеницы — 2026 (Красноярский филиал ЦОК АПК)».