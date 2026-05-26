Евгений Кудинов: «Воюю за интересы государства. А они совпадают с моими»

Потом пошли танки. Мы сидели со старшим товарищем — добровольцем. Началась сильная артподготовка. Ребята на СВО всегда знают из радиоперехвата, что противник планирует какие-либо действия. Радиоперехват редко точный. И вдруг он совпал: опоздали только не 10 минут. Началась арт-подготовка и поехали танки. Андрей меня спросил: «Из гранатомёта стрелял?». Отвечаю: «Один раз». Он: «На — держи!». Стою с гранатомётом и не знаю что делать. Мы находились на небольшой возвышенности, уходящей вниз. Слышу, что едут танки, но не вижу. Пойду, посмотрю. Выбежал на дорогу, танк в метах 50-ти от меня. Выстрелил три раза — промахнулся. Побежал заряжать. Ещё выстрели — промахнулся. Подумал, что надо бить в непосредственной близости. Подбежал к танку метров на 10. Выстелил много раз. Танк горит, он весь в огне. Бегу ещё перезарядиться. Он включил заднюю передачу и поехал назад. Подумал: «Ты так просто не уйдёшь!». Ещё ему вдогонку накидал. Сижу, думаю: «Танки отбили!» Такое облегчение началось! Потом меня подранило, а нас, оказывается, окружают. Мне говорят: «Работаем по пехоте!». Я стреляю и думаю, что с тыла идёт подкрепление. Бегу до сержанта: Николаевич, скажи, что подкрепление по нам стреляет? «. Он: “Какое подкрепление? Смотри!” Встаю из окопа. Идут красивые, нарядные в синей изоленте, с рюкзачками. Обходят в полный рост. Ещё чуть-чуть и мы погибли. Сержант выходит на командира: “Нас окружают!”. Тот: “Займите круговую оборону!”. Думаю: “Что несёшь? Какая круговая оборона? Куда круглее?!”.