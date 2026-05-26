Путин: Военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

Ситуация в мире заметно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ стран СНГ. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

— Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач, — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что на заседании предстоит предметно обсудить широкий круг профессиональных вопросов. Среди них — более эффективное противодействие терроризму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, киберпреступлениям и другим системообразующим угрозам безопасности.

— Уверен, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития наших стран и народов. Желаю вам плодотворной работы и успехов, — цитирует президента РФ ТАСС.

Президент России Владимир Путин 1 апреля встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Путин отметил, что российскую сторону всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
