Путин: Военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась

Ситуация в мире заметно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ стран СНГ. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
— Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач, — сказал глава российского государства.
Путин отметил, что на заседании предстоит предметно обсудить широкий круг профессиональных вопросов. Среди них — более эффективное противодействие терроризму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, киберпреступлениям и другим системообразующим угрозам безопасности.
— Уверен, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития наших стран и народов. Желаю вам плодотворной работы и успехов, — цитирует президента РФ ТАСС.
Президент России Владимир Путин 1 апреля встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Путин отметил, что российскую сторону всегда устраивает то, что идет на пользу армянскому народу.