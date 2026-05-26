«Прощай, школа!»: любуемся Последним звонком хабаровских выпускников-2026 (фоторепортаж)

Вот и прозвучал последний звонок для хабаровских выпускников 2026 года. Уже завтра они сядут за учебники и начнут усиленно готовиться к итоговым экзаменам, а сегодня они прощаются с беззаботным детством и говорят слова благодарности своим учителям и родителям.
В этот день парни и девушки из школы № 43 Кировского района услышали немало приятных слов и напутствий от директора, своих классных руководителей и почетных гостей, которые дали им правильные ориентиры по жизни. А они в свою очередь подарили всем присутствовавшим на празднике море позитива и энергии.
Юные дарования кружились в прощальном вальсе и проникновенно исполняли лиричные песни, восхищая своими талантами и юношеским задором. Пересматривая архивные записи классов, ребята невольно возвращались в счастливые школьные годы и знаковые места, что у остальных вызывало не меньшую ностальгию по своей далекой молодости.
Самое главное — они соблюли традиции школы: поздравили первоклашек с Последним звонком, а те в ответ преподнесли выпускникам-2026 бумажные самолётики с пожеланиями на долгую память. Также их не забыли и студенты ТОГУ, которые передали будущим абитуриентам золотые пятаки на удачу.
Оценить атмосферу праздника предлагаем с помощью специального фоторепортажа «МК в Хабаровске».