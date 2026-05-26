В Ростовской области за сутки при пожарах спасли девять человек

25 мая в Ростовской области спасатели активно работали на различных происшествиях, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожарные участвовали в ликвидации девяти техногенных возгораний, а также потушили один очаг возгорания сухой растительности.
Особо стоит отметить работу спасателей на дорогах: в пяти ДТП им удалось оперативно помочь и спасти девять человек.
Всего на вызовы выезжали 132 пожарных и спасателя, задействовав 33 единицы спецтехники.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше