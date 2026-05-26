Итоги отопительного сезона и подготовку к ЕГЭ обсудили на совещании в мэрии

В мэрии состоялось планерное совещание под председательством главы города Сергея Петрина и спикера Воронежской городской Думы Андрея Дьяченко.
На планерке обсуждались итоги прошедшего отопительного периода, подготовка к проведению ЕГЭ и работа управления экономики в 2025 году.
Как сообщила руководитель управления ЖКХ Алла Макеева, отопительный сезон продолжался 197 календарных дней — на 12 дней дольше, чем в прошлом году. Несмотря на рост числа аварийных ситуаций, период прошёл удовлетворительно.
Подготовка к следующему отопительному периоду уже идёт. Планируется ремонт более 28 тысяч погонных метров тепловых сетей.
Потребители тепловой энергии должны получить паспорта готовности не позднее 15 сентября, теплоснабжающие и теплосетевые организации — до 1 ноября, а паспорт готовности муниципального образования должен быть оформлен до 20 ноября.
О подготовке к экзаменационной кампании доложила глава управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко.
В Воронеже в основной период (с 1 июня по 9 июля) будет открыто 174 пункта проведения экзамена (ППЭ): 28 для проведения ЕГЭ, 52 для ОГЭ, а также 82 пункта «на дому» для детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
Все точки обеспечены необходимым оборудованием. За день до экзамена в каждом ППЭ пройдет повторная проверка настроенных параметров металлоискателей для их корректной работы. Во всех аудиториях будет работать видеонаблюдение, а также запланировано присутствие общественных наблюдателей, медицинское сопровождение, охрана порядка на территории учреждений. Все директора и руководители пунктов дополнительно ознакомлены с алгоритмами действий в случае поступления информации об угрозе атаки БПЛА и т.д.
Далее руководитель управления экономики Татьяна Дьяченко рассказала об итогах работы подразделения за 2025 год и I квартал 2026 года. Она отметила, что управление разрабатывает ряд ключевых документов администрации Воронежа. Это участие в подготовке ежегодного отчета главы города, анализ данных и создание отчетов о социально-экономическом развитии Воронежа, формирование среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития, оценка эффективности по федеральным региональным показателям.
Также идет разработка ежегодного социально-экономического паспорта городского округа, работа по оценке эффективности налоговых расходов и расчету региональных стандартов стоимости ЖКУ, реализация плана мероприятий по популяризации муниципальных услуг и плана мероприятий по их переводу в МФЦ.
Сейчас перечень включает уже 58 муниципальных услуг и 11 государственных.
Для участников СВО и членов их семей в прошлом году утвердили перечень мер поддержки, которые можно получить в МФЦ в формате «одного окна». Параллельно ведется работа по оказанию мер поддержки в электронном виде.
Отдельно проходят мероприятия по увеличению доходной части консолидированного бюджета области и города.
С 2025 года также начала деятельность рабочая группа межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.