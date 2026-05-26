Адвокат Попова: приглашение в органы «просто поговорить» — самое опасное

Общение с правоохранителями — не самая приятная процедура, чаще всего она связана с проблемами, которые так или иначе вошли в вашу жизнь. Адвокат Наталья Попова предупреждает: самое опасное, когда вас приглашают «просто поговорить» — это может сломать человеку жизнь.
Волгоградка поясняет: в этом случае используется психологический прием — создается иллюзия безопасности. В ходе беседы по телефону говорится: нужно только уточнить пару моментов, ситуация штатная, адвокат не понадобится, он только все испортит.
Следует насторожиться, если в ходе беседы остается непонятным ваш статус: вы свидетель или подозреваемый, а может, объект для сбора информации?
«Между тем от статуса зависит, что говорить можно, а что — смертельно опасно», — подчеркивает адвокат.
Оказавшись в непривычной ситуации, будучи вырванным из зоны комфорта, не имея времени на обдумывание своих действий человек может подписать бумаги, которые после оспорить будет невозможно.
Попова рекомендует: первый вопрос, который следует задать в таком случае, в каком качестве вы приглашены в правоохранительные органы. Если не получаете на него конкретного ответа, переносите встречу, чтобы у вас оставалось время на подготовку. А если такой возможности нет, требуйте ведения протокола или аудиофиксации.
