Россиянам назвали безопасную норму соли в день

Взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Об этом РИА Новости рассказала доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
По словам эксперта, соль и сахар остаются одними из главных продуктов, избыток которых может вредить здоровью.
«Соль и сахар — это, наверное, две самые большие проблемы, которые серьезно усугубляют состояние человека. Соли в сутки можно не более пяти граммов. Но она так же, как и сахар, есть почти во всех продуктах», — отметила Екатерина Ким.
Специалист пояснила, что соль содержится не только в домашних блюдах, но и во многих готовых продуктах. Поэтому человек может превышать норму, даже если почти не досаливает еду. Чтобы снизить потребление соли, эксперт советует солить блюда не во время варки, а уже после приготовления. Так, по словам специалистов, человек обычно съедает меньше соли.
Если используется йодированная соль, ее также лучше добавлять в готовое блюдо. При варке йод может испаряться.