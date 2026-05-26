Красноярский край потратит 2,1 млрд рублей на отдых 119 тысяч детей

Оздоровительный сезон стартует для детей Красноярского края одновременно со школьными каникулами. Этим летом в лагерях края и за его пределами организованно смогут отдохнуть свыше 119 тысяч ребят — на полторы тысячи больше, чем год назад. Регион на летнюю оздоровительную кампанию выделил больше 2,1 млрд рублей. По данным губернатора Михаила Котюкова, в регионе детей готовы принять 803 лагеря с дневным пребыванием, 58 загородных и 18 палаточных. Места добавились: построены четыре новых модульных корпуса в действующих лагерях. Кроме того, после многолетнего перерыва возобновляется работа лагеря «Берёзка» под Красноярском. И в бюджете этого года предусмотрены средства еще на три жилых корпуса и два новых здания столовых, — уточнил глава региона. Напомним, путевки детям льготных категорий, одаренным школьникам и ребятам из арктических территорий полностью оплачивает краевая казна. Остальным семьям поездка в загородный лагерь обходится в 30% от ее стоимости.