В Брянске около 30 предпринимателей завершили курс «Таргетолог ВК»

Примерно 30 предпринимателей прошли бесплатный курс «Таргетолог ВК», который проводился 13−14 мая по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Брянской области.
В первый день участники изучили основы таргетированной рекламы в экосистеме соцсети: разобрали модели оплаты, путь клиента и роль рекламы в воронке продаж. На практике они определили цели запуска и рассчитали стоимость лида для своего проекта. Во второй день слушатели научились настраивать ретаргетинг и интегрировать инструменты аналитики. Кроме того, каждый успешно запустил собственную рекламную кампанию и получил набор инструментов для дальнейшей самостоятельной работы.
«Мы сделали ставку на практику: теория подавалась дозированно и сразу закреплялась реальными задачами. Благодаря оперативной консультации тренера в режиме реального времени участники смогли настроить и запустить рекламу своих проектов уже на второй день обучения. Будем развивать практико‑ориентированные программы в центре “Мой бизнес”», — подчеркнула руководитель центра развития предпринимательства «Мой бизнес» Алена Смирнова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.