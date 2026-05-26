«Тревожный сигнал»: в ФСБ рассказали, как США и Израиль ликвидировали высшее руководство Ирана

США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана с помощью данных, добытых в том числе через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране. Об этом в ходе 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ) сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.