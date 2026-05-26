«Тревожный сигнал»: в ФСБ рассказали, как США и Израиль ликвидировали высшее руководство Ирана

США и Израиль ликвидировали членов высшего руководства Ирана с помощью данных, добытых в том числе через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране. Об этом в ходе 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ) сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.
По его словам, попадая в зависимость от технологических платформ Запада, страны СНГ становятся значительно уязвимы перед кибератаками спецслужб стран НАТО и их союзников.
«Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные закладки в системах видеомониторинга в Тегеране», — сказал Бортников.
Напомним, 1 марта этого года высшие чиновники Ирана признали, что верховный лидер страны Али Хаменеи убит. В стране был объявлен 40-дневный траур. А 17 марта представители иранских властей подтвердили, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб.