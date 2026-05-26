Два «Метеора 120Р» спустили на воду в Нижегородской области

Два новых «Метеора 120Р» спустили на воду на территории производственного комплекса «ЦКБ о СПК им. Р. Е. Алексеева» в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
После прохождения необходимых испытаний «Метеоры» дополнят существующий флот из пяти «Валдаев» и двух «Метеоров».
«Именно наша страна сделала скоростные суда на подводных крыльях массовым видом пассажирского транспорта. Решающий вклад внесла нижегородская школа судостроения и ее основатель — легендарный конструктор Ростислав Алексеев. Они создали решения, которые на десятилетия определили развитие скоростного пассажирского флота. Хорошо известные “Ракеты”, “Метеоры”, “Кометы” работали на реках и морских линиях внутри страны и поставлялись в 35 государств мира», — отметил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.
Планируется, что новые «Метеоры» начнут работу в Нижегородской области с июля, они будут курсировать на маршрутах до Казани и Ярославля. Имена им даны в честь выдающихся нижегородцев: третий в серии «Метеор 120Р» назван «Губернатор Николай Баранов», четвёртый — «Купец Дмитрий Сироткин».
«Стоит ли говорить, что реки в Нижегородской области — важная транспортная артерия. Вместе с тем огромен и судостроительный потенциал региона. Мы доказали это на деле. Современные круизные теплоходы, надёжные танкеры, суда на воздушной подушке, знаменитый крылатый флот — вся эта сложнейшая техника в последние годы строится именно на нижегородской земле. Очередное пополнение речного скоростного флота еще двумя “Метеорами” означает открытие новых направлений, повышение частоты рейсов и дальнейшее развитие культуры речных перевозок», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В навигацию прошлого года скоростные суда на подводных крыльях перевезли более 120 тысяч пассажиров. Сейчас «Валдаи» и «Метеоры» обслуживают свыше 45 маршрутов, связывая Нижегородскую область с 16 регионами страны. Всего по межрегиональным маршрутам перевезено 15,5 тысячи пассажиров. В текущем году продолжится работа на данных направлениях, планируется перевезти около 19 тысяч человек.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что регион одним из первых в стране приступил к возрождению речного скоростного флота в 2017 году. Эта инициатива стала частью большой стратегии по развитию речного транспорта, которую поддержал президент России Владимир Путин. Сейчас Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству единиц скоростного флота.
Глава региона рассказал о развитии речной инфраструктуры. Для пассажирских перевозок в Нижегородской области были разработаны и внедрены причалы для приема скоростных судов. Сейчас уже 14 таких причалов обеспечивают работу флота.
Справка:
СПК «Метеор 120Р», проект 03580, предназначен для скоростной перевозки пассажиров по судоходным рекам в комфортабельном салоне. Длина судна — 35,8 метра, ширина — 9,3 метра. Скорость хода — до 65 км/ч. Пассажировместимость — 120 человек, экипаж — от 3 до 6 человек. Дальность хода — до 700 км.
СПК «Валдай 45Р», проект 23180, предназначен для скоростной перевозки пассажиров по судоходным рекам в комфортабельном салоне. Длина судна — 21,3 метра, ширина — 5,2 метра. Скорость хода — до 65 км/ч. Пассажировместимость — 45 человек, экипаж — 2 человека. Дальность хода — до 400 км.
Николай Михайлович Баранов управлял делами в Нижегородской губернии в конце XIX века. Среди его многочисленных заслуг — преображение Волги. Именно при нём Нижний Новгород получил современную набережную, был создан первый в России речной порт, запущено пассажирское пароходство.
Дмитрий Васильевич Сироткин — крупнейший судовладелец и благотворитель. Сироткин создал один из лучших речных флотов в истории России, построил десятки современных судов, заботился о пассажирах и развивал судоходство как искусство.