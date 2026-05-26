Два «Метеора 120Р» спустили на воду в Нижегородской области

«Стоит ли говорить, что реки в Нижегородской области — важная транспортная артерия. Вместе с тем огромен и судостроительный потенциал региона. Мы доказали это на деле. Современные круизные теплоходы, надёжные танкеры, суда на воздушной подушке, знаменитый крылатый флот — вся эта сложнейшая техника в последние годы строится именно на нижегородской земле. Очередное пополнение речного скоростного флота еще двумя “Метеорами” означает открытие новых направлений, повышение частоты рейсов и дальнейшее развитие культуры речных перевозок», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.