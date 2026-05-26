Учёный рассказал, за сбор каких грибов в Прикамье дают реальный срок

К разряду краснокнижных грибов относятся красноголовик белый, а также спарассис курчавый и трутовик зонтичный, которые некоторые называют «счастьем грибника». За счастье отведать редкий гриб грозит штраф до 5 000 тыс. рублей. Запрещено изымать из природы в силу редкости саркосому шаровидную, известную как ведьмин котелок. Этим грибом лечатся зайцы, лоси, белки.