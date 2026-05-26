Учёный рассказал, за сбор каких грибов в Прикамье дают реальный срок

Сбор некоторых видов грибов в Прикамье может обернуться сроком, сообщили в пресс службе ПНИПУ.
Две категории грибов — краснокнижные и содержащие психоактивные вещества — запрещено собирать, за это предусмотрено уголовное наказание, рассказала ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова.
«Сбор грибов, содержащих психоактивные вещества, преследуются по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и грозит лишением свободы на срок от 10 лет и более», — уточнила эксперт.
К разряду краснокнижных грибов относятся красноголовик белый, а также спарассис курчавый и трутовик зонтичный, которые некоторые называют «счастьем грибника». За счастье отведать редкий гриб грозит штраф до 5 000 тыс. рублей. Запрещено изымать из природы в силу редкости саркосому шаровидную, известную как ведьмин котелок. Этим грибом лечатся зайцы, лоси, белки.
В Красную книгу также внесена ядовитая бледная поганка. Она встречается редко, в основном в южной части региона. Собирать и выносить её из леса нельзя.
