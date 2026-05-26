В Хабаровском крае 11-летний ребёнок сел за руль квадроцикла

Госавтоинспекция зафиксировала сразу несколько случаев опасных подростковых поездок без прав и сопровождения взрослых.

В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции ежедневно пресекают случаи, когда несовершеннолетние садятся за руль мото- и автотехники без прав и навыков управления, — сообщает ведомство.

Одним из самых серьёзных инцидентов стал случай в селе Гродеково района имени Лазо, где инспекторы ДПС остановили квадроцикл под управлением 11-летнего ребёнка. Мальчик передвигался по дороге общего пользования на мощной технике без сопровождения взрослых.

Накануне в вечернее время в посёлке Октябрьский Ванинского района был остановлен 17-летний подросток на мопеде без права управления и без защитной экипировки. Технику он взял у другого несовершеннолетнего, также не имеющего водительских прав.

Ещё один случай произошёл в центральном округе Комсомольска-на-Амуре: 16-летний подросток на питбайке выехал на дорогу общего пользования, перевозя пассажира, и попытался скрыться от экипажа ДПС.

В Госавтоинспекции подчёркивают, что ответственность за подобные нарушения несут родители несовершеннолетних.

В отношении законных представителей составляются административные материалы по статьям о передаче управления лицу без прав и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Им также приходится оплачивать эвакуацию и хранение техники.

Подростки старше 16 лет привлекаются к административной ответственности лично.

В ведомстве напоминают, что техника в руках ребёнка может привести к трагическим последствиям.