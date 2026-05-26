Учёные рассказали о страшных последствиях комариных укусов

Число укушенных клещами ежедневно растёт, на дачах расплодились насекомые-вредители, досаждают мошки. Уже «проснулись» комары, которых Роспотребназор относит к переносчикам наиболее опасных заболеваний — туляремии, малярии, лихорадки Западного Нила, дирофиляриоза и пр.
Нашествия каких насекомых ждать в дальнейшем, и действительно ли кровососущие так опасны, «АиФ-Воронеж» спросил у доцентов кафедры зоологии и паразитологии ВГУ, кандидатов биологических наук Ирины Будаевой и Евгения Аксёненко.
Зуд и воспаления.
В ближайшее время популяция кровососущих насекомых будет увеличиваться. Это не аномалия, а закономерная история для средней полосы России.
«Если смотреть в глобальном масштабе, комары — самые опасные и значимые переносчики болезней среди кровососущих членистоногих, но в основном это относится к странам с тропическим климатом, — комментирует Ирина Александровна. — В Центральной России, в том числе в Воронежской области, вред комаров состоит главным образом в кровососании, зуде, развитии местных воспалительных и аллергических реакций после укусов. Массовое нападение комаров препятствует работе и отдыху людей. Страдают также домашние животные».
По словам учёной, лихорадка Западного Нила и дирофиляриоз регистрируются спорадически — случаются лишь единичные случаи среди более двухмиллионного населения Воронежской области. Тем не менее, полностью игнорировать эти риски нельзя. При этом тропические болезни, передаваемые комарами, — малярия, лихорадка денге — время от времени отмечаются у туристов, вернувшихся из тёплых стран, и гостей нашей страны, но в Воронежской области не формируют устойчивых местных очагов и эпидемических вспышек. С туляремией всё сложнее: там много путей передачи, причём заражение не обязательно связано именно с кровососущими насекомыми.
Ежегодно наиболее массовый лёт кровососов отмечается во второй половине мая — начале июня. К середине и второй половине лета число комаров и мошек постепенно снижается. В отдельные годы комаров бывает заметно меньше обычного — как в 2025 году, или, наоборот, возникают вспышки их численности, как, например, в 2018 году, когда от них особенно страдали жители южных районов области. В этом году тоже прогнозируется высокая активность кровососов.
«Активность насекомых зависит от погодно-климатических условий зимы и весны, — поясняет Ирина Будаева. — Большое количество снега, умеренно-высокий паводок на реках области, осадки в марте-апреле привели к продолжительному и устойчивому подтоплению пойменных лугов, лесных низин, наполнили водой озёра и другие водоёмы. Сейчас потеплело, и в них завершают своё развитие личинки и куколки комаров. Мошки развиваются на растительности в руслах рек с быстрым течением — Дона, Хопра и других. Чем дольше держится высокий уровень воды в реках, тем больше этих насекомых успешно завершат своё развитие на притопленных вдоль берегов траве и кустах. Потом они разлетятся на километры от поймы в поисках жертвы».
В садах и огородах.
Нашествие некоторых опасных вредителей возможно в садах и на огородах. А всё потому, что поздние заморозки могли повредить часть садовых культур и молодых побегов, а ослабленные растения хуже сопротивляются насекомым-вредителям — той же тле. Среди наиболее опасных вредителей в наших краях — саранча, луговой мотылёк, колорадский жук, клоп-черепашка и некоторые другие виды. По всем ним ведётся ежегодный мониторинг.
«Зима в этом году выдалась нестабильная: после относительно мягкого начала мы пережили серию периодов с очень низкими температурами, — поясняет Евгений Аксёненко. — Для насекомых, которые находились в верхнем слое почвы, экстремальные морозы стали фактором, приведшим к снижению численности. Другие же вредители, зимующие в почве, наоборот, могли лучше сохраниться, так как одновременно был обильный снежный покров, а это защита почвы от промерзания. Апрельско-майские заморозки тоже могли повлиять на численность насекомых, так как некоторые виды на тот момент уже проснулись после раннего потепления и были активны».
Как отмечает ученый, последние тёплые годы способствовали продвижению южных видов насекомых к северу. В первую очередь речь идёт о чужеродных и инвазионных видах. Возможно, что зима 2026 года немного откатит этот процесс назад. Но чтобы построить точный прогноз, требуется тщательный мониторинг.