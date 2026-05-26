В Калининграде пожарные на лодках добрались до горящего камыша у окружной

На Южном обходе Калининграда загорелись заросли камыша. Огонь прошёл по 300 квадратным метрам, сообщили в региональном управлении МЧС на платформе Макс во вторник, 26 мая.
На место направили 13 пожарных и четыре спецмашины. Добраться до очага удалось только на лодках, после этого возгорание потушили.
25 мая калининградцы видели столб дыма, поднимавшийся с юго-востока города. В районе Берлинского моста и улицы Энергетиков горели заросли сухого камыша.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.