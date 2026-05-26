Педагоги Курской области посетили открытое занятие «Школьного медиацентра»

Открытое занятие «Школьного медиацентра» состоялось 21 мая в ходе методического семинара для педагогов социально-гуманитарной направленности в деревне Большое Шумаково Курской области. Центр был открыт по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в управлении по делам образования и здравоохранения администрации Курского района.
Мероприятие провела руководитель объединения «Школьный медиацентр» Кристина Давыдова. Вместе с участниками она разобрала, как искусственный интеллект трансформирует профессию журналиста. Педагоги обсудили новые инструменты для авторов и возможные риски при использовании ИИ: потеря авторского начала, фейки, этические дилеммы и вопросы достоверности информации. Подобные темы не только расширяют кругозор самих педагогов, но и дают им готовые инструменты для работы с детьми в современных медиа.
«Мы рады, что наша школа стала площадкой для такого актуального семинара. Кристина Давыдова и ее объединение “Школьный медиацентр” — яркий пример того, как проект “Все лучшее детям” помогает внедрять самые современные темы в образование. Искусственный интеллект — это не будущее, это уже настоящее. Наши педагоги должны понимать, как работать с ИИ, учить детей использовать его во благо и критически оценивать информацию», — подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе Шумаковской школы Инна Борзыкина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.